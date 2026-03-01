お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。今月6日に都内で、「タイタンライブ30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜」に俳優木村拓哉（53）が来場していたと明かした。太田はこの日、明石家さんまとお笑いコンビ「古希還暦」を結成し、漫才を披露。「あの日、木村が来たんだよ。見に来たの、さんまさんだから」と