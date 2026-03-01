アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けて、日本航空は今月（3月）3日まで、羽田空港とカタールの首都ドーハとを結ぶ便を欠航すると発表しました。アメリカとイスラエルがイランへ軍事攻撃し、イランが反撃したことを受け、日本航空は今月3日まで、羽田空港とドーハとを結ぶ路線を欠航すると発表しました。あわせて6便が欠航し、およそ1000人に影響が出るとしています。運航の安全が十分に保たれていることが確認でき