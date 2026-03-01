お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が2月28日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。「嫌いなMC」1位に浮上すると予言した。太田はTBS系「サンデージャポン」にMCとして出演中。TBSの日曜の朝は現在「サンデーモーニング」、「サンジャポ」、今年3月末で終了する和田アキ子の「アッコにおまかせ!」という並びだ。太田は「気が付いたら関口（宏）さんいなくなっちゃったでし