今回ご紹介するのはダイソーの名品。もっと評価されるべき！と感動した、『キャンプギアケース』です。550円（税込）というお手頃価格ながら、たっぷり入るサイズで大事な道具を守るハードタイプ。シンプルで使い勝手のいいアイテムなので、キャンプ好きは必見ですよ♪専門店で買う前に、ぜひ参考にしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キャンプギアケース価格：￥550（税込）サイズ（約）：31×20×7.5c