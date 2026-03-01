こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。メイク好きの人でも意外と間違ったメイクをしていたりします。今回は、間違っている人が多い「ありがち失敗メイク」をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?顔全体にファンデーションを塗るファンデーションは顔全体に塗るもの、と思って顔全体に塗ってしまうのは顔が大きく見えてしまうので失敗メイクです。ファンデーションは、顔の中心部分やカバーしたい