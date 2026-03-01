◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝＝４２・１９５キロ）午前９時１０分にスタートする。男子は、参加選手で最速の自己ベスト記録（２時間３分１１秒）を持ち、日本の実業団のＮＤソフトに所属するアレクサンダー・ムティソ（２９）＝ケニア＝、昨年大会を２時間３分２３秒の自己ベスト記録で制したタデセ・タケレ（２３）＝エチオピア＝ら世界トップレベルの選手が出場。日