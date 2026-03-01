メッツからFAとなっていたスターリング・マルテ外野手（37）が28日（日本時間3月1日）、ロイヤルズと1年のメジャー契約で合意したと米各メディアが報じた。ベテラン外野手の獲得について、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。マルテはメッツで故障に悩まされ、在籍4年間での出場はわずか396試合。主な原因は鼠径部のトラブルで、2022年シーズン後に左右両方の鼠径部を手術したものの、2023年に再発した