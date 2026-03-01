守備練習するアストロズ・今井＝ウェストパームビーチ（共同）【ウェストパームビーチ（米フロリダ州）共同】米大リーグは2月28日、各地でキャンプが行われ、アストロズの今井はフロリダ州ウェストパームビーチで遠投や守備練習で汗を流した。ドジャースの佐々木は強めのキャッチボールやダッシュで調整した。オープン戦の日本選手出場はなかった。