ガソリン代が気になると、「少し高い燃料でも燃費が上がるなら結果的に得かも」と考える方もいるでしょう。特にハイオクは“よい燃料”というイメージが強く、レギュラー車にも入れていいのか、入れたらどれくらい変わるのかが気になるところです。 本記事では、ハイオクとレギュラーの違いを整理しつつ、価格差を燃費改善で取り返せるのかを数字で判断できるように解説します。 ハイオクとレギュ