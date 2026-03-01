元タレントの木下優樹菜さん（38）が1日までに自身のインスタグラムを更新。「オフモード全開」の寒川神社への参拝ショットを公開した。「2019年から行ってる寒川神社へ」と報告。「先日の初詣で忘れた去年の御守りなどの御返納に」とつづった。「今日はオフモード全開と花粉にて超かじゅあるootd」と木下さん。オーバーサイズのストリートカジュアルに身を包んだ姿を披露し、「今日は暖かいねー」と記した。