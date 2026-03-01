ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は2月28日、スウェーデンのファルンで男女のスプリント・フリーが行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪6冠のヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）、女子はリン・スボーン（スウェーデン）が勝った。日本勢は出場していない。（共同）