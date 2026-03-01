実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏が、3月1日までに自身のXを更新し、「秘書」を紹介した。【写真】元青汁王子・三崎優太氏の秘書「ますこちゃん」秘書だという「ますこちゃん」がアカウントを開設し、自身の写真とともに「はじめまして今日からこのアカウントを、三崎の秘書のますこが運用します」と発表。「経営の意思決定の瞬間怒涛のスケジュールの裏側組織のリアル挑戦の連続…派手ではないけれど、誰かの