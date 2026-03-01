アメリカ中央軍は、イランに対するイスラエルとの共同作戦で、これまでにアメリカ軍に死傷者は出ていないと発表しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、イランへの攻撃開始後、声明で「アメリカ軍と同盟軍は（アメリカ東部時間）2月28日午前1時15分から（日本時間2月28日午後3時15分から）イラン政権の治安機構を解体するため、複数の標的への攻撃を開始した」と発表しました。「エピック・フューリー＝壮絶な怒り」と名付