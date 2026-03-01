「オープン戦、楽天３−５広島」（２８日、倉敷マスカットスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が２８日、オープン戦１号となる同点ソロを放った。九回に右打席に入り、直球を右中間の最深部へ運んだ。二回にも左前打をマークし、対外試合は７試合連続安打。うち複数安打は６試合を数える。期待の超大型スイッチヒッターが、開幕スタメンへ向けて歩みを止めない。感情があふれ出した。本塁を駆け