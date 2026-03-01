12位に浮上した金谷拓実＝2月28日、米フロリダ州（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフのコグニザント・クラシックは2月28日、フロリダ州パームビーチガーデンズのPGAナショナル（パー71）で第3ラウンドが行われ、18位で出た金谷拓実は67で回り、通算7アンダー、206の12位に浮上した。63の好スコアを出したシェーン・ローリー（アイルランド）と69で回ったオースティン・スマザーマン（米国）が通算13アンダーで首位に並んだ。（共同