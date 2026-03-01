「オープン戦、楽天３−５広島」（２８日、倉敷マスカットスタジアム）広島はドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が九回、右打席で右中間へ本塁打を放った。佐藤啓介内野手、二俣翔一内野手も本塁打で計４点。先発入りを狙う森翔平は４回無安打無失点に抑えた。「良い攻撃だった」と喜び新井貴浩監督の一問一答は以下の通り。◇◇−九回に逆転。３本の本塁打が出た。「良い攻撃だったですね」−去年は