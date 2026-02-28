「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン７−３中日」（２８日、バンテリンドーム）北山亘基投手が３番手で登板し、２回２安打無失点。「無失点ではあったんですが、もうちょっと実戦の中で勢いが欲しかった」と課題を口にした。日本ハムでは先発だが、今大会は第２先発やリリーフなどさまざまな役割が求められる。「次の登板、どうなるか分かりませんが、スケールが大きくなるようしていきたい。ストレー