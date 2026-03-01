背骨コンディショニングで膝痛の予防・改善 膝関節をゆるめ、大臀筋やハムストリングス、大腿四頭筋を鍛える 加齢による骨の変形が原因と思われがちな膝痛ですが、痛みの原因は、神経の伝導異常による滑液の不足です。仙骨と腰椎がズレると、坐骨神経が引っ張られて伝導異常を起こし、神経の通り道である膝関節で滑液が出にくくなります。すると、骨と骨がこすれて炎症を起こし、痛みが生じるのです。しかも、多くの場合、MRIな