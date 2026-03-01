『豚肉×玉ねぎ』の黄金コンビで糖質、脂肪が燃えていく効果的な食べ方とは 『豚肉×玉ねぎ』の黄金コンビで糖質、脂肪が燃えていく 若返りのためにも積極的にとりたいやせる栄養素は「ビタミンB1」と「たんぱく質」。この2つの栄養素を効率的に摂取できるのが「豚肉×玉ねぎ」のゴールデンコンビです。 やせられない人の多くは、無意識のうちにスイーツやフルーツ、ご飯や麺類といった糖質（炭水化物）が多