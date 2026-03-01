サッカーのドイツ1部でボルシアMGに所属するDF高井幸大が2月28日、軽い肉離れでホームのウニオン・ベルリン戦を欠場したと地元メディアが報じた。重症ではないもようだが、最近2試合はフル出場と先発定着に向けて調子を上げていただけに痛い欠場。ザンクトパウリのDF安藤智哉も28日のホッフェンハイム戦を欠場し、筋肉系の問題と報じられているだけに3月下旬に英国遠征を控える日本代表にとっても気掛かりだ。一方で肋骨（ろ