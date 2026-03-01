【バートミッテルンドルフ（オーストリア）共同】ノルディックスキー・ジャンプ男子でミラノ・コルティナ冬季五輪個人ラージヒル銀メダルの二階堂蓮（日本ビール）が、米国とイスラエルのイラン攻撃の影響を受けてアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで足止めされていると2月28日、日本の作山憲斗ヘッドコーチが明らかにした。二階堂は日本を出国する際に航空機トラブルなどで予定が狂い、オーストリアのバートミッテルンドルフで