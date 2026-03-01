スノーボードのハーフパイプで招待選手が争う「ザ・スノーリーグ」は2月28日、米コロラド州アスペンで行われ、男子はミラノ・コルティナ五輪銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）、女子は清水さら（TOKIOインカラミ）が優勝した。（共同）