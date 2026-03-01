テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが2月27日、自身のインスタグラムを更新し、同24日に放送された、レギュラーを務める同局「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜、深夜0･45）に出演した際の衣装を公開した。 【写真】映える「黄色星人」ボリュームはマシマシだ 「黄色星人さん」と題して掲載したのは、ぴったりとした黄色いリブニット姿。「ニーチェの衣装は上下黄色コーデでした!