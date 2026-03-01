音楽デュオ・いきものがかりの水野良樹が2月27日、自身のインスタグラムを更新。アップしたラテアートのクオリティーの高さが反響を呼んでいる。 【写真】愛くるしい表情今にも飛び出してきそうな躍動感激カワの「てけ」ラテ 「てけラテはいかが？」とだけ記した水野。添えられたのは「#いぬすたぐらむ」「#名犬てけ」「#Pomeranian」のタグ。くりくりっとした目がかわいい愛犬の姿をしばしば投稿しており、