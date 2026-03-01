垣田裕暉が今季初先発で先制ゴール柏レイソルは2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節でFC東京と対戦し、2-0で勝利した。この試合で先制ゴールを決めたのが、今季初先発となったFW垣田裕暉。「勝ち方としては理想の勝ち方」と勝利を噛み締めた。最前線で守備の起点になり、FC東京のゴールを陥れた。負傷の影響で今季の開幕から出遅れた垣田だったが、この試合で今季初先発。後半9分に渾身のダイビングヘッドで先制ゴールを決