警察車両の赤色灯1日午前2時55分ごろ、神戸市北区有野町の阪神高速北神戸線上りで、乗用車とトラックが正面衝突し、双方の車を運転していた男女2人がいずれも意識不明の状態で病院に搬送された。兵庫県警高速隊によると、トラックのドライブレコーダーには乗用車が逆走してくる様子が写っていた。現場は片側2車線の緩やかなカーブで、2台は追い越し車線で衝突した。