W杯ジャンプ女子個人第25戦で4位だった伊藤有希の飛躍＝ヒンツェンバッハ（共同）ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは2月28日、オーストリアのヒンツェンバッハで女子個人第25戦（ヒルサイズ＝HS90メートル）が行われ、伊藤有希（土屋ホーム）が86メートル、84.5メートルの合計232.6点で日本勢トップの4位となった。ミラノ・コルティナ冬季五輪後の初戦で、混合団体銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は8位、個人