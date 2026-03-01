「オープン戦、楽天３−５広島」（２８日、倉敷マスカットスタジアム）技ありの一打で先制点をもたらした。六回２死三塁。広島・中村奨成外野手は外角低めに落ちるチェンジアップをすくい上げ、右前にポトリと落とした。「追い込まれていたので、どのコースでも（バットに）触れるように振っていった」。軽打に徹して挙げた１点に、納得の表情を浮かべた。昨季までのような引っ張るだけの打撃はない。春季キャンプを経て、カ