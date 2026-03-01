前橋市では、アニメ「前橋ウィッチーズ」とコラボしたイベント「前橋まるっとデジタルスタンプラリー」を、2026年1月28日〜5月10日の期間に実施している。「前橋ウィッチーズ」×前橋市さまざまなコラボ施策「前橋ウィッチーズ」の舞台となったスポットを巡ってオリジナルのデジタルスタンプを取得。スタンプ数に応じてノベルティーステッカーがプレゼントされる。ラリースポットは、・前橋駅・AQERU前橋・けやきウォーク前橋・