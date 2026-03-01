NHK「おとうさんといっしょ」の初代歌のお姉さん“なお”こと、安藤奈保子（36）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、第2子となる次女の出産を報告した。「ご報告です」と記し、「2月のよく晴れた日に、2児の母になりました7歳差姉妹です」と次女の出産を明かした。「産まれてすぐ聴こえた大きな泣き声元気いっぱいに生まれてきてくれて本当に良かった」と喜び。「7年ぶりの新生児...かわいすぎて...あの発狂した