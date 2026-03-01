ガールズグループSISTAR出身の歌手ヒョリンが、堂々とした姿でファンを魅了した。最近、ヒョリンは自身のインスタグラムを更新。【写真】ヒョリン、強烈ランジェリー風衣装キャプションには、英語で「皆会いたかった」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ヒョリンがアメリカ・ロサンゼルスでイベントに参加したときの裏側を捉えたものと見られる。写真のなかのヒョリンは、黒色のクロップド丈のレザート