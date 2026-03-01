私はリンカ。パートとして働いています。夫トシハルと小1の娘モモ、そして幼稚園に通うセイヤと4人暮らしをしています。私たちは一見すると幸せな家族のようですが、私には悩みがひとつあります。それはトシハルがすぐに仕事を辞めてしまうこと。いつも何の相談もなく突然辞めてしまうので、どうしたものかと頭を抱えています。今回の仕事は半年ほど続いているので……このまま何事もなく過ごせたらと思っています。トシハルが仕事