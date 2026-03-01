2月28日、国内女子ツアー通算1勝の30歳・金澤志奈が自身のSNSで結婚したことを発表した。【写真】金澤志奈のウエディングドレス姿投稿には「いつも応援してくださる皆様へ私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げると共にこれからもゴルフとまっすぐ向き合いより一層精進して参ります。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」