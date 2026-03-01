イランの南に位置し、石油輸送の要衝であるホルムズ海峡が封鎖されたという報告が周辺を航行する複数の船からあったと報じられました。【映像】封鎖されたというホルムズ海峡ロイター通信によりますとイギリスの海事当局に28日、ペルシャ湾岸地域を航行中の複数の船からホルムズ海峡が封鎖されたという報告があったということです。イラン政府からの正式な発表は確認されていませんが、イラン革命防衛隊が付近の船舶に対し無