ヤンキースが新たに導入された自動ボール・ストライク・チャレンジシステム（ABS、通称ロボット審判）を積極的に活用している。アーロン・ブーン監督（52）はキャンプ序盤から「ABSを積極的に使っていきたい」と明言。成功と失敗の両方を経験しながら、新ルールへの適応を進めている段階だと28日（日本時間3月1日）、ニューヨーク・ポスト紙が報じた。2月24日（同25日）のブルージェイズ戦では、その姿勢が結果に結びついた。