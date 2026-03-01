トランプ米大統領はSNSへの投稿で、米国とイスラエルによるイランへの共同攻撃を受け、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと述べた/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters（CNN）トランプ米大統領は28日、米国とイスラエルによるイランへの共同攻撃を受け、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと明らかにした。トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、ハメネイ師の殺害を称賛。ハメネイ師については