アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと明らかにしました。【映像】ハメネイ師が死亡したと明らかにしたトランプ大統領トランプ大統領は先ほど自身のSNSで「歴史上最も邪悪な人物の一人であるハメネイ師が死亡した」と投稿しました。トランプ氏は「ハメネイ師の死だけでなくたった1日でイランは甚大な被害を受け、事実上壊滅状態にある」と指摘し、「中東全域、全世界に平和を