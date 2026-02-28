【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、MaMの新曲「Light on the Orbit」が配信開始。チアフルユニット『MaM』の新曲、優しさに満ちた旋律に注目だ。●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6MaM「Light on the Orbit」配信リンクはこちらhttps://bio.to/OvEkvZ※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。＜収録内容＞01.Light on the Orbit作