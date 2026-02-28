【その他の画像・動画等を元記事で観る】第29回電撃小説大賞「大賞」を受賞し、読書メーターOF THE YEAR 2023-2024 ライトノベル部門1位、第11回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」1位を獲得した『レプリカだって、恋をする。』。身代わりとして生み出された少女の切なくも甘酸っぱい恋を描く青春群像劇が、2026年4月7日（火）より、TOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11で放送開始。放送日