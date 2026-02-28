【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年12月28日、ところざわさくらタウンジャパンパビリオンホールAにて、“温泉むすめ 5th LIVE Five 温☆Sparkle!!!!!!!!!”が開催された。プロジェクト始動から9年目を迎え、SPRiNGS、AKATSUKI、VUCCA、そしてゆのはな選抜という4つのユニットが一堂に会した本公演。タイトルに掲げられた“Five”には4つのユニットに加えて、会場を埋め尽くす“ぽかさん（温泉むすめのファンネーム、他