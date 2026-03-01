「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年2月22日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのワンピース姿を披露した。「お祝いしてくれました」岡田さんは「アッコにおまかせ！ご覧いただいた皆様ありがとうございました」といい、ピンクのワンピース姿で誕生日ケーキを持ち、笑顔をみせるショットを投稿した。32歳の誕生日を迎えた岡田さんに「楽屋に戻ったらスタッフの皆さんがお祝いしてくれま