兵庫県警によると、1日午前2時55分ごろ、神戸市北区の阪神高速北神戸線で乗用車とトラックが正面衝突する事故があり、男女2人が意識不明の状態で搬送された。トラックのドライブレコーダーに乗用車が逆走してくる様子が写っていた。