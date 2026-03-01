ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2026年3月1日〜3月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報月が赤く染まる皆既月食によって、全体的なエネルギーが超絶激しくシフトする1カ月の幕開け！3月3日に迎えるおとめ座の月食満月は、地上で生きる全ての人に壮絶なインパクトを与えるよう