「オリンピック公式タイムキーパー」であるオメガが、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪で韓国の個人種目初の金メダリストとなったチェ・ガオンに、オリンピックエディションの腕時計を公式に贈呈した。【写真】快挙のチェ・ガオンに一部ネット民の嫉妬「カネで取った金メダルか？」ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得した韓国の17歳チェ・ガオンに、高級時計ブランド「オメガ」がオリンピ