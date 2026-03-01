●信用売り残減少ランキング【ベスト50】 ※2月20日信用売り残の2月13日信用売り残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1591銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． 西松屋チェ -2,4151770.24 ２． 平和堂