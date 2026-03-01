冬のニセコや富良野は外国人観光客でにぎわっていますが、実は美唄市にも３万人近い外国人が訪れています。いったい何が狙いなのかー豪雪地帯のインバウンド戦略を取材しました。 到着した特急列車から外国人が続々と…「雪が見たい！」 （アナウンス）「列車が到着いたします」ＪＲ美唄駅に到着した特急列車。降りてきたのは、外国人観光客です。観光地としてのイメージが薄い美唄ですが、毎日こうした光景が見ら