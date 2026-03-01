中国メディアの環球時報は27日、「日本は液化天然ガス（LNG）運搬船の建造能力を完全に失うことを懸念している」と報じた。記事はまず、日本メディアの報道を基に「2025年末時点で、日本の天然ガスの98％はLNG船によって輸入されている。しかし、19年以降、日本国内の造船所にLNG船の新造実績はない」と説明。かつて世界市場で高いシェアを誇っていた日本のLNG船の生産システムがすでに懸念される状況にあることを意味すると伝えた