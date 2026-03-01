お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が1日放送される。この回では「ガレージの外に車？吹き抜け階段で家族がつながる家へ」が登場する。【スゴイ家】田中卓志も驚き！家族団らんスペースの小上がり田中と遼河が向かったのは、千葉県流山市。敷地面積は186.1平方メートル、35坪の家だ。ビルトインガレージがある外観。子