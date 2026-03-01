阪神監督の藤川球児が球団特別補佐（SA＝スペシャルアシスタント）だった2021年、NHKのテレビ解説で語っていた。ある阪神新外国人投手について「落ちる球がないのならフォークボールを覚えたらいい。新しい球種を日本で学べますよ。できますよ。化けますから」と話した。この話を思いだしたのは、今季の新外国人投手カーソン・ラグズデールが今まさに、フォーク（あるいはスプリッター）習得を目指す光景を目の当たりにしたか