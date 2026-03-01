日本テレビ27日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが春季キャンプで対談し、大勢投手について語りました。3月に開幕するWBC（ワールドベースボールクラシック）、巨人からは2大会連続で大勢投手が選出されました。昨季は62試合に登板しセ・リーグの最優秀中継ぎ投手賞を獲得しています。大勢投手について阿部監督は「しっかりと仕上げて宮